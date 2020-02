Emergenza coronavirus, interpellanza anche alla Città

LUGANO - Ormai la paura dilaga. In Italia i casi di coronavirus aumentano ogni ora, toccando ora quota 133. E in questa domenica i politici si stanno mobilitando per capire come intenda il Governo gestire la situazione in Ticino. Ora anche il PLR di Lugano ha deciso di pensare al “giardino di casa” e di capire se il Municipio intende prendere delle misure.

L’interpellanza firmata da Karin Valenzano Rossi chiede «un’informazione tempestiva e trasparente». Dal Municipio vuole sapere quali misure ha previsto per: informare la popolazione, far fronte a possibili casi di contagio e gestirli nella strutture del comune , ma anche evitare la diffusione del virus. Inoltre, chiede, «in che modo è assicurata la coordinazione con il gruppo di coordinamento cantonale? È prevista la formazione di una task-force per la possibile emergenza sanitaria?».