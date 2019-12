Salario minimo? Il "nì" della Lega

LUGANO - Si aggroviglia il dibattito sul salario minimo. La Lega dei Ticinesi ha reso nota oggi la sua posizione ufficiale, che si può riassumere in un "nì". Favorevole al minimo di per sé, ma contraria a farne «un regalo per i frontalieri».

Finora, voci critiche si erano levate soprattutto a sinistra (Unia, Mps e Verdi). Strali "primanostristi" erano arrivati anche dall'UDC. Ora via Monteboglia si colloca nel mezzo del campo di combattimento.

La cifra oggetto del contendere (3200 franchi lordi al mese) non è di per sé indigesta alla Lega, si legge in un comunicato odierno. Ma è vista come un potenziale "attrattore" di permessi G. Senza contingenti «l'unica conseguenza sarebbe quella di rendere il nostro Cantone ancora più attrattivo per questa categoria, a tutto danno dei ticinesi».

Per appoggiare la nuova misura, in sostanza, la Lega pone come condizione «la reintroduzione della preferenza indigena». Diversamente, il Movimento ravvisa il rischio «una pressione al ribasso» sui salari, che «potrebbe rivelarsi nefasta in particolare per quelle paghe che sono di poco superiori al minimo».