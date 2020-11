BG Valeur presenta una nuova piattaforma online

LUGANO - Banca Generali Valeur, gestore patrimoniale presente anche a Lugano, allarga la gamma di strumenti in favore della clientela svizzera con una nuova piattaforma di digital wealth management per i servizi d'investimento. «Con questo nuovo strumento - precisa il Ceo di BG Valeur Luca Agnese - vogliamo espandere ulteriormente le nostre competenze per rimanere ancora più vicini ai nostri clienti e guidarli con facilità nelle scelte chiave di protezione patrimoniale in un momento storico di grande incertezza».

Sviluppata in collaborazione con la società italiana di consulenza Prometeia, la nuova piattaforma della fiduciaria consentirà di gestire mandati multi-custody con l’obiettivo di aggregare in un unico framework le informazioni relative al patrimonio finanziario detenuto dal cliente.

La piattaforma si basa infatti su un framework applicativo all’avanguardia, dotato di funzionalità modulari, personalizzabili e a elevato contenuto analitico e specialistico, che permetteranno agli attuali processi operativi di BG Valeur di evolvere verso un ulteriore «livello di qualità del servizio alla clientela, anche in ottica di adeguamento alla normativa FidLeg».

Il progetto, supervisionato da Prometeia, è stato realizzato in collaborazione con AssetMax, società svizzera specializzata nell’offerta di servizi IT ai gestori patrimoniali indipendenti, che integrerà la propria piattaforma con PFTPro, la suite di digital Wealth Management di Prometeia. «Siamo molto soddisfatti dal risultato di questa collaborazione, dalla quale è nata una piattaforma di grande valore e profilata su misura per le nostre esigenze», conclude Agnese.