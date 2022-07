È morto Sergio Ostinelli

Lo ha reso noto la stessa RSI, ricordando che Ostinelli ha raccontato al pubblico ticinese 16 Olimpiadi (tra edizioni invernali ed estive), diversi Campionati di ciclismo, di sci, 10 edizioni dei Mondiali di Calcio e 8 degli Europei, in cui ha seguito le vicissitudini in particolare della Nazionale elvetica. L'ultimo evento che ha seguito è stata la Coppa del Mondo in Sudafrica.