Due veicoli in panne stanno creando disagi sull'autostrada A2

AIROLO - Disagi in corso sulla rete autostradale ticinese: il tunnel del San Gottardo è al momento chiuso a causa di un veicolo di avaria. Al portale sud si sono formate le prime colonne di veicoli, che raggiungono all'incirca la lunghezza di un chilometro. Tre, invece, i chilometri di coda al portale nord.

Un po' più a sud, precisamente tra Bellinzona-Sud e la galleria del Monte Ceneri in direzione di Chiasso, un autobus turistico in avaria blocca la corsia di destra.

Già in precedenza si era verificato un incidente sempre sull'A2, ma in territorio urano, tra Amsteg e Wassen. Anche in questo caso era stata necessaria la chiusura del tratto autostradale in questione.