Infortunio sul lavoro, serie ferite per un operaio 45enne

PIOTTA - Grave incidente stamattina in un cantiere Ffs. Poco dopo le 10.30 un operaio di 45 anni stava tagliando un tubo con una smerigliatrice quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, si è ferito all'avambraccio destro. Lo comunica la Polizia cantonale. L'uomo, uno svizzero domiciliato in Valle di Blenio, ha riportato serie ferite.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia regione Tre Valli, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.