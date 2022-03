Ticinese spericolato e senza patente sfugge ai carabinieri su una Bmw M2

RIMINI - Ha spremuto i 450 cavalli della sua Bmw M2 tra le strade di Rimini e Riccione, riuscendo a sfuggire a un controllo dei carabinieri e dando vita a una serie di inseguimenti in pieno stile Fast and Furious.

Protagonista della folle peripezia al volante è un ticinese 30enne. La bravata si è conclusa questo lunedì, nel momento in cui degli agenti della Polizia locale di Bellaria, intercettato il bolide con targhe ticinesi, hanno «impedito all'automobilista di scappare ancora una volta». Questa, in sintesi, la versione fornita dal comando dei "vigili" di Bellaria Igea Marina.

Nelle mani gli è stato quindi consegnato un verbale chilometrico, vista l'infinità di infrazioni al codice della strada commesse in un solo fine settimana. Saldo: 4'200 euro (che sarebbero stati probabilmente molti di più se lo stesso fosse accaduto su suolo elvetico). Meno bene gli è andata considerando che il veicolo gli è stato «sequestrato per la confisca». E si tratta di un'auto, tra l'altro super elaborata, del valore di circa 70 mila franchi.

I fatti - La vicenda della quale il 30enne si è reso protagonista è iniziata nella serata di sabato, al confine tra Riccione e Rimini. Qui, due carabinieri di pattuglia hanno visto sfrecciare la supercar a una velocità inaudita. Come se non bastasse, il "pilota" si stava prodigando, con l'acceleratore a tavoletta, in una serie di spericolate manovre.

La paletta alzata non è servita a fermare il ticinese. E così è partito l'inseguimento. Arrivano anche i rinforzi, ma la Bmw è difficile da prendere e presto riesce a dileguare i suoi inseguitori. L'auto, a quel punto, viene segnalata a tutte le forze dell'ordine e parte la ricerca a tappeto. Che si conclude lunedì pomeriggio. Il 30enne riappare e lo stile di guida è sempre lo stesso. Viene però intercettato dalla Polizia locale di Bellaria e finalmente fermato.

Qui si scoprono gli altarini: l'uomo non è in possesso della patente, che gli è già stata ritirata in Svizzera. Tra l'altro il veicolo non risulta essere nemmeno immatricolato. Le targhe, infatti, appartengono a un'altra auto.