Incidente ferroviario: scontro fra una locomotiva e un treno

MAROGGIA - Stavano procedendo in direzione nord, a velocità ridotta, quando per motivi al momento ignoti hanno urtato un convoglio di vagoni fermo sulla linea. A ricostruire quanto accaduto poco prima delle 00.30, nei pressi della stazione FFS di Maroggia, è la Polizia cantonale. Che fornisce maggiori dettagli su quanto successo.

Protagonisti dei fatti sono un 38enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese, che era alla guida di una locomotiva. Con lui, sul convoglio in movimento, si trovavano anche un collaboratore del macchinista ((un 40enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera) e tre operai (un 54enne cittadino portoghese, un 42enne cittadino portoghese e un 39enne cittadino italiano domiciliati in Svizzera interna), che a causa della collisione sono caduti, procurandosi tuttavia solo lievi ferite.

Oltre alla Polizia cantonale e, in supporto, alla Polizia Città di Mendrisio, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 144 che hanno proceduto a trasportare i feriti al Pronto soccorso per le cure del caso. Il macchinista del locomotore non ha invece riportato ferite.

Il traffico ferroviario è stato interrotto per circa due ore.