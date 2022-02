Due lupi attaccano e feriscono un cane

SOAZZA - I lupi sono tornati a destare preoccupazione in Mesolcina. Stamattina, poco dopo le 7.00, due lupi hanno infatti attaccato un cane, ferendolo, nei pressi di un'azienda agricola situata nella campagna di Soazza (GR).

«Solo l'immediata reazione del contadino ha fatto sì che il cane non avesse la peggio: armato di badile e urlando a squarciagola è riuscito a disperdere i due animali», racconta un testimone.

Il guardiacaccia cantonale è subito stato allertato. Un quarto d'ora dopo l'accaduto, i lupi sarebbero stati immortalati da una fototrappola situata in un sottopassaggio pedonale, a circa un chilometro di distanza dalla stalla.

Non è la prima volta, in quest'ultimo periodo, che i lupi si manifestano in Mesolcina. A inizio gennaio, ad esempio, alcune pecore erano state aggredite in quel di Mesocco.