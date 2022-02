Topi d'appartamento in quel di Osogna

RIVIERA - Hanno colpito prediligendo appartamenti al piano terra. In particolare quelli con grandi vetrate. I colpi sono avvenuti tutti negli scorsi giorni (tra il 30 di gennaio e la notte appena trascorsa), in quel di Osogna.

Danni a parte, i topi d'appartamento avrebbero raggranellato veramente poco. O meglio, nulla in due casi su tre. Nell'ultimo appartamento, come conferma la polizia, i ladri sarebbero riusciti a portare via alcun gioielli.

In ogni caso, visto l'andazzo, meglio fare attenzione. I suggerimenti restano sempre gli stessi: lasciare una luce accesa per simulare la propria presenza in casa, proteggere sempre i beni preziosi e chiamare il 117 in caso si notino persone o rumori sospetti.