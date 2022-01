Si addormenta alla guida e sfonda il ristorante con il Porsche

LUGANO - La veranda di un ristorante-pizzeria se l'è vista brutta ieri notte. Verso le tre un giovane conducente è uscito di strada con la sua macchina di grossa cilindrata e si è schiantato. Il gerente dell'attività ha dichiarato che il giovane si era addormentato alla guida.

Il gerente è stato allertato dalla polizia. Giunto sul posto, ha trovato un Porsche nella veranda del suo locale. Sedie e tavoli sono stati ribaltati e i vetri sono andati in frantumi. Come riporta Ticinonews, alla guida c'era un ragazzo di giovane età che si sarebbe addormentato alla guida e che è quindi uscito di strada. Come riporta il gerente, il conducente, che non sembrerebbe abbia riportato ferite, ha chiesto scusa.

Il ristorante-pizzeria, visti i danni ingenti, resterà chiuso per alcuni giorni.