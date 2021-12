Sorpasso in galleria, ma la Tesla riprende tutto

VERBANIA - Sorpassare in galleria, laddove c'è una doppia linea continua che lo vieterebbe, è un atto sconsiderato e anche abbastanza pericoloso. I rischi, laddove si presentasse un veicolo in arrivo nella direzione opposta, sono quelli di paralizzare un'arteria stradale, ma anche di provocare morti se l'impatto dovesse essere violento. Eventuali incendi ed esplosioni poi (gli incidenti del passato lo insegnano), possono essere la scintilla che dà vita a una vera e propria tragedia.

Ma la manovra diventa ancora più criticabile se a effettuarla sono le forze dell'ordine. Specie se viene compiuta senza nessuna urgenza. Così è accaduto la sera del 15 dicembre nel traforo del Sempione. A riprendere tutto, però, c'erano le telecamere della Tesla di un ticinese di passaggio.

«Tornavo da una trasferta di lavoro quando ho assistito a questa scena», racconta. «Sono spesso in auto e questo mi porta ad assistere regolarmente a atti del genere, ma questa volta la mia auto ha ripreso tutto». In effetti le immagini non lasciano spazio all'interpretazione. «Quella che si vede è un'auto del corpo forestale italiano. Io penso che l'autore andrebbe sanzionato».

Il video intanto sarebbe già stato girato alle Autorità italiane. Proviamo a contattare il Gruppo Carabinieri Forestale Verbano Cusio Ossola per avere delucidazioni al riguardo: «Posso confermare con assoluta certezza che non è un nostro veicolo - ci tiene a precisare il comandante Giuseppe Laghezza -. Pare essere un pick-up Nissan e noi non abbiamo mezzi di questa tipologia».

Secondo l'ufficiale è possibile che l'autore del filmato abbia fatto confusione tra le livree identificative delle vetture delle forze dell'ordine. «Dal 2017 tutti i nostri mezzi recano infatti la livrea dell'Arma dei Carabinieri. È possibile che l'autore del filmato possa confondere i veicoli del disciolto Corpo Forestale con quelli di altre forze dell'ordine, in particolare Polizia Provinciale che è dotata di veicoli come quello filmato impiegati per il recupero degli animali selvatici».

Insomma, identificare il veicolo sarà difficile. Saranno presi provvedimenti? Non è dato saperlo.