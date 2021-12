Si arrampica sulla parete e cade, gravissimo un giovane

COMO - Si sa poco e niente del giovane ricoverato nella tarda mattinata di ieri in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna di Como, dopo una bruttissima caduta dalla parete di roccia sotto la strada che si trova dietro alla stazione di San Giovanni.

L’incidente - stando alla Provincia di Como - non avrebbe avuto testimoni. Il ragazzo è stato notato solo quando ormai era a terra, semincosciente e con diverse fratture.

Soccorso dagli agenti della polizia ferroviaria, è stato trasferito in ospedale. Dalle prime ipotesi dovrebbe trattarsi di uno straniero che tentava di varcare il confine per entrare in Ticino attraversando i binari e quindi mettendo in pericolo la propria vita, specie nella galleria “Monteolimpino” che porta a ridosso del confine di Ponte Chiasso.

È possibile che il giovane abbia tentato di arrampicarsi sulla parete, magari cercando una via alternativa. Il giorno precedente un altro straniero, anche lui giovanissimo, era già stato individuato da quelle parti. Se fosse la stessa persona sarebbe spiegato il motivo di questa arrampicata prima delle banchine, probabilmente per evitare di essere fermato dalle forze dell’ordine.