Anche Locarno si mette la mascherina

LOCARNO - Anche Locarno coglie le raccomandazioni del Consiglio Di Stato e raccomanda da subito l'uso della mascherina nelle aree della città maggiormente frequentate.

In questo modo sarà possibile, conferma il Municipio, «trascorrere il periodo delle festività natalizie nel modo più normale e sereno possibile, sostenendo nel contempo l’economia locale», ma vista l'ondata pandemica, «contribuire ad arginare la diffusione del coronavirus e salvaguardare di riflesso la salute pubblica».

Per quanto riguarda il villaggio di Locarno On Ice, invece, a partire dal 9 dicembre verrà applicato il 2G (ovvero accesso consentito con Certificato Covid da guariti o vaccinati) nell'area del villaggio, ovvero quella dove si può bere e mangiare. Per l'accesso alla pista, invece, non verrà richiesto nessun Certificato.