Operaio ferito da un blocco di terriccio

POSCHIAVO - Ieri pomeriggio si è verificato un incidente sul lavoro in un cantiere di una casa a Poschiavo. Un macchinista è stato colpito e ferito da un blocco di terriccio.

Il 53enne - riferisce oggi la Polizia cantonale grigionese - stava lavorando nel fossato di una casa in Via dal Poz. Verso le 14.15 ha lasciato la cabina dell'escavatore e si è portato davanti al macchinario per piazzare correttamente un contenitore per il materiale. In quel frangente dalla parete del fossato si è però staccato un blocco di terriccio che l'ha sotterrato fino all'altezza del torace.

L'infortunato è stato soccorso dai colleghi di lavoro fino all'arrivo dei soccorritori. In seguito è stato trasportato con l'ambulanza al centro Sanitario di Poschiavo e in seguito elitrasportato dalla REGA all'Ospedale Cantonale di Coira.