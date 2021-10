Piogge, il pericolo si fa "forte"

LUGANO - Non promette bene l'ultimo bollettino di Meteo Svizzera. Aggiornate, le previsioni si fanno più preoccupanti per il Locarnese, la Leventina e l'Alta Vallemaggia. Qui, l’allerta meteo è stata innalzata al "livello 4", che in sostanza identifica un "forte pericolo", in questo caso relativo alle piogge che dovrebbero cadere nella notte (accumuli previsti: 200 - 300 mm).

La fase più intensa di queste precipitazioni è attesa tra il mezzogiorno di domani e le prime ore del mattino di martedì (anche se l'allerta è estesa da questa notte alle 18 del 5 ottobre).

Piogge, a tratti intense, saranno possibili anche nel resto del Ticino, ma in misura minore: nel Sottoceneri il livello di allerta è moderato.

Miglioramenti sono attesi già dalla serata di martedì con un passaggio, nei giorni successivi, a un tempo sempre più soleggiato. Restano abbastanza alte le temperature, con massime attorno ai 20 gradi e minime sempre sui 15 gradi.