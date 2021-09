SUV finisce a testa in giù nel riale, due feriti

CADENAZZO - Incidente della circolazione, questo pomeriggio, attorno alle 16.00, nella zona industriale di Cadenazzo.

Per cause ancora da chiarire, un SUV immatricolato in Ticino, che circolava su Strada 53 (dietro ai magazzini della Posta) è finito in un riale. Dopo essere uscito di strada, il veicolo si è ribaltato.

Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono giunti i Pompieri di Cadenazzo e di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Il conducente e il passeggero che viaggiava con lui avrebbero riportato ferite non gravi.

Rescue Media