Un uomo folgorato sul tetto del treno

CHIASSO - È successo di nuovo. Un altro dramma della migrazione questa sera a Chiasso. Stando a informazioni giunte in redazione, un uomo è rimasto folgorato sul tetto di un treno, un Eurocity diretto a nord, all'ingresso della stazione ferroviaria di confine.

La polizia cantonale è sul posto. L'uomo - fa sapere la Polizia cantonale - è stato colpito da una scarica sprigionatasi dalla linea di contatto delle ferrovie. Stando a una prima valutazione medica, avrebbe riportato gravi ferite. Sono in corso accertamenti per stabilirne l'identità, ma sembra si tratti di un migrante clandestino. Un episodio simile insomma a quanto avvenuto, sempre a Chiasso, nel 2017. In quell'occasione lo sfortunato migrante non era sopravvissuto alle ferite.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM), personale del Care Team FFS e i soccorriti del SAM che, dopo aver prestato le prime all'uomo, l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

foto lettore