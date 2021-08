Trovato il corpo della donna annegata nella Verzasca

LAVERTEZZO - Una trentunenne era scomparsa nelle acque della Verzasca nel primo pomeriggio di domenica. Oggi è stato ritrovato il suo corpo, come fa sapere la polizia cantonale.

Questa mattina a Lavertezzo è infatti stato individuato, grazie alla segnalazione di un cittadino, il corpo di una donna in zona pozzo Passerella. La salma è stata recuperata - si legge in una nota - e sono in corso le verifiche del caso per accertarne formalmente l'identità.

Al dispositivo di ricerca, coordinato dalla polizia cantonale, hanno contribuito la Rega e il Soccorso alpino svizzero (SAS).

