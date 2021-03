Il 79enne caduto in scooter non ce l'ha fatta

MENDRISIO - Non ce l'ha fatta il 79enne che, questo pomeriggio, ha perso il controllo del proprio scooter mentre circolava in Via Carlo Maderno a Mendrisio. Come rende noto la polizia cantonale in un comunicato diffuso in serata, l'uomo è deceduto in seguito alle ferite riportate.

Le lesioni alla testa subite erano immediatamente apparse molto gravi. Vano è stato il ricovero al centro di traumatologia dell'Ospedale Civico di Lugano, dove l'anziano è stato trasportato da un elicottero della REGA.

Un'inchiesta dovrà far luce sulla dinamica dell'accaduto.