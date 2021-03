Autobus contro un muretto, ferita una passeggera

LOSONE - Un autobus della linea 314 delle FART, quello per intenderci che collega Locarno a Ronco Sopra Ascona, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione attorno alle 11.00 di oggi a Losone.

Il mezzo pubblico stava scendendo dalla collina locarnese, quando - per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire - ha impattato contro un muretto nei pressi di un tornante in zona Mulini. A causa dell'urto - ci confermano telefonicamente dalla centrale operativa delle FART - una donna a bordo dell'autobus è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata da un'ambulanza in ospedale per effettuare ulteriori controlli.

Sul posto è intervenuta anche la polizia cantonale per gli accertamenti del caso e il disciplinamento del traffico.

Lettore Tio.ch / 20 minuti