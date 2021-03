Prima contro un albero e poi giù dalla scarpata

RIVIERA - Un incidente della circolazione è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, sui monti di Lodrino.

Il conducente di un'Audi, che stava circolando sulla strada di montagna, ha perso il controllo della propria vettura, andando a sbattere contro un albero.

A seguito della collisione, l'auto ha quindi terminato la corsa scivolando dalla scarpata, sul lato opposto della carreggiata.

Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale per alcuni controlli. Sul posto sono intervenute anche la Polizia cantonale, per gli accertamenti del caso, e la carrozzeria di servizio per il recupero del veicolo danneggiato. La strada è rimasta chiusa per circa mezzora.

FVR / M. Franjo