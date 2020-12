Altre 28 persone ricoverate, ma anche 26 dimesse

BELLINZONA - Altri 213 casi e sette decessi. 28 nuovi ricoveri, ma anche 26 pazienti dimessi. Sono queste le cifre sull'andamento della pandemia nel nostro cantone e relative alle ultime 24 ore. Come comunica l'Ufficio del medico cantonale, il numero totale delle persone che si trovano in ospedale col Covid-19 è salito a 354 (+1). 42 di queste si trovano in cure intense (-1), 35 delle quali intubate (+1).

Su 1'026 test effettuati, nel nostro cantone il tasso di positività è del 22% - dato aggiornato al 10 dicembre -, mentre negli ultimi 14 giorni la percentuale sale al 23%. In questo lasso di tempo l'incidenza si sta riavvicinando alla soglia dei 1'000 casi su 100'000. Oggi siamo a 980, con il 7° giorno consecutivo in crescita.



Dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, in Ticino si registrano complessivamente 19'387 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 659.

Isolamenti e quarantene - Al 10 dicembre vi erano 1'884 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 3'918 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

Sei decessi nelle case per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore nelle case anziani ticinesi sono stati registrati 15 nuovi residenti positivi e altri sei decessi legati al coronavirus. Da inizio pandemia 289 residenti hanno perso la vita a causa del coronavirus, mentre 885 sono deceduti per altre cause. I dati pubblicati oggi dall’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (Adicasi) precisano inoltre che attualmente ci sono 221 residenti positivi (-4), mentre da ieri altri 12 risultano guariti. Il virus è attualmente presente in 27 case per anziani. Complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.

Due nuove quarantene nelle scuole - Oggi il Decs ha segnalato due nuove quarantene di classe nelle scuole ticinesi: una del Centro professionale commerciale di Lugano (fino al 20 dicembre) e una del Centro professionale commerciale di Chiasso (fino al 21 dicembre). Rimangono inoltre isolati gli allievi delle Elementari di Muzzano e quelli di un'altra classe del Centro professionale commerciale di Lugano (entrambe fino al 17 dicembre). La scuola ticinese - ricordiamo - è composta da 803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuola media e da 1'159 classi nelle scuole postobbligatorie.

