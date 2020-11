Precipita in un dirupo, gravi ferite per un escursionista

CAVERGNO - Ha riportato ferite gravi un escursionista di 69 anni protagonista di una caduta avvenuta oggi pomeriggio poco prima delle 14.30 in Val Bavona, in località Madaröö.

Stando alle informazioni fornite dalla Polizia cantonale, l'uomo - uno svizzero domiciliato nel Bellinzonese - stava percorrendo un sentiero in altura in compagnia di altri escursionisti quando, per motivi da stabilire, è caduto in un dirupo per un centinaio di metri.

Sul posto - oltre alla Polizia cantonale che ha aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto - sono intervenuti i soccorritori della Rega. I quali hanno raggiunto il ferito e, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.