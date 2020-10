Coronavirus: un decesso in casa per anziani

MAGGIA - Oggi in Ticino è stato segnalato un decesso legato al Covid-19: il Dipartimento della sanità e della socialità comunica che si tratta di una residente della casa per anziani Don Guanella di Maggia. La donna, che nei giorni scorsi era risultata positiva al coronavirus, si è spenta durante la scorsa notte. Era una persona già gravemente malata.

Dopo i casi di positività nella casa per anziani di Maggia resi noti negli scorsi giorni, residenti e personale negativo al tampone di settimana scorsa che hanno manifestato una sintomatologia compatibile con il Covid-19 in questi giorni sono stati nuovamente sottoposti al tampone. L’esito di questi tamponi ha permesso d'individuare alcuni ulteriori casi positivi. A oggi, nella struttura vi sono sedici persone positive. Gli ospiti positivi sono stati posti in isolamento nel reparto.

L’Ufficio del medico cantonale è in contatto con la direzione sanitaria per seguire l’evoluzione della situazione e valutare congiuntamente eventuali altri provvedimenti. Le visite all’interno della casa restano sospese, così come le attività socializzanti e i pranzi nei locali comuni.