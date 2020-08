Acqua non potabile. Nemmeno se bollita

BELLINZONA - Anche Preonzo e Moleno si trovano a fare i conti con i problemi legati alle precipitazioni eccezionali degli giorni scorsi. La presa di captazione dell’acqua potabile dei due quartieri ha subito importanti danni strutturali nella giornata di sabato 29 agosto.

Grazie al tempestivo intervento dei tecnici AMB e alla collaborazione dei pompieri della Città di Bellinzona, si è potuto approvvigionare il serbatoio con mezzi di emergenza garantendo cosi l’approvvigionamento idrico in quantità alla popolazione.

La qualità dell’acqua non ha potuto essere garantita e per questo motivo sabato AMB ha emanato il cominciato di uso parsimonioso, tuttora in vigore.

Durante la giornata di oggi, lunedì 31 agosto, i tecnici AMB hanno ripreso le attività di ripristino che permetteranno, ma solo a partire da mercoledì 2 settembre, di consumare l’acqua (previa bollitura).

Rimangono comunque valide le seguenti precauzioni:

• l’acqua corrente non deve essere assolutamente bevuta

• l’acqua corrente non deve essere assolutamente utilizzata per l’igiene orale

• l’acqua corrente non deve essere assolutamente utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie

• Da oggi e fino a mercoledì l’acqua non può essere utilizzata nemmeno se fatta bollire

Si valuta di poter ripristinare la situazione di normale erogazione di acqua potabile entro fine di questa settimana.