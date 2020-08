Paolo G. è stato ritrovato: «È in buone condizioni fisiche»

LUGANO - Paolo G. è stato ritrovato. L'uomo, residente nel Luganese e di cui si erano perse le tracce da domenica 9 agosto, si trovava all'estero. La polizia aveva diffuso nella tarda serata di lunedì scorso un avviso di scomparsa.

Il ritrovamento è stato confermato a Tio.ch/20minuti dai suoi colleghi di lavoro, evidentemente sollevati dalla notizia. Contattata, la Polizia cantonale non può per ora ancora esprimersi: «Finché non abbiamo il ritiro formale della denuncia di scomparsa non possiamo rilasciare dichiarazioni».

Aggiornamento - In tarda mattinata la polizia ha confermato con un comunicato stampa il ritrovamento. L'uomo è stato rintracciato ieri «in buone condizioni fisiche».