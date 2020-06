Un altro "doppio zero" in Ticino

BELLINZONA - Zero nuovi casi e zero decessi. Il nuovo "doppio zero" delle ultime 24 ore conferma nuovamente la frenata dell'epidemia di coronavirus in Ticino.

Il totale dei nuovi casi registrati nel nostro cantone da lunedì 8 giugno rimane quindi fermo a otto contagi, a cui si sommano anche due decessi.

Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza in Ticino i casi positivi sono 3'324 mentre le vittime legate al Covid-19 sono 350. Dalle strutture ospedaliere sono state dimesse 909 persone; nessuna nelle ultime 24 ore.

Da oggi si conclude inoltre lo stato di situazione straordinaria a livello nazionale, come deciso dal Consiglio federale lo scorso 27 maggio.