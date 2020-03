Allunno delle scuole di Poschiavo positivo al coronavirus

COIRA - Uno scolaro delle scuole comunali di Poschiavo è risultato positivo al Covid-19. L'alunno è in isolamento con la famiglia come conferma la direzione scolastica all'agenzia Keystone-ATS.

La direzione delle scuole comunali, come riferito dai portali "ilbernina.ch" e "Il Grigioni italiano" ha provveduto oggi a diramare una circolare rivolta i genitori degli scolari. Le lezioni si svolgono regolarmente come raccomandato dal direttore del Dipartimento dell’educazione Dr. Jon Domenic Parolini proprio in questi giorni con una lettera inviata alle scuole.

Nella circolare diramata dalla direzione si precisa che sono state poste in quarantena solo quelle persone che «vivono nella stessa casa o hanno una relazione intima» con il ragazzo risultato positivo ai test: non quindi i compagni di classe o i colleghi.

Tre casi in Mesolcina - In Mesolcina i casi di coronavirus sono saliti a 3. Gli altri casi confermati nei Grigioni si segnalano dall'Alta Engadina (24 pazienti), dalla Surselva e come detto dalla Valposchiavo con un caso ciascuno. Lo indica il servizio cantonale preposto all'agenzia Keystone-Ats.

I dati dei contagi nei Grigioni (29 casi confermati in totale) si riferiscono alla situazione registrata questa mattina alle 7. In tutta la Svizzera sono risultati positivi al test oltre 800 persone.

Test solo in alcuni casi - Riguardo al dato si precisa che in tutto il Paese vengono ora sottoposti ai test solo i pazienti che rientrano nei gruppi a rischio o che presentano sintomi gravi.

Le autorità avvertono che i Grigioni saranno investiti da un'ondata importante di contagi che lascia prevedere «situazioni di sovraccarico» negli ospedali, in particolare per i «pazienti che necessitano di respirazione artificiale». Per tutta la popolazione saranno da prevedere «cambiamenti nella quotidianità».

Il Governo rimanda per ulteriori informazioni alla conferenza stampa prevista domani pomeriggio.