Finisce con l'auto contro la vetrina di un negozio

Incidente rocambolesco questa mattina in via San Gottardo a Minusio. Per fortuna senza feriti gravi

Si è schiantata contro la vetrina di un negozio, ma ne è uscita per fortuna con ferite non gravi. Rocambolesco incidente questa mattina, verso le 9.40, in via San Gottardo a Minusio. Una 70enne svizzera domiciliata nel Locarnese al volante di una Mercedes ha perso il controllo del veicolo ed è uscita di strada, finendo la corsa contro uno stabile che ospita un negozio di vino.