Valigia sospetta, isolata la zona attorno alla Raiffeisen

LOSONE - Agenti della polizia cantonale e della comunale di Losone hanno sbarrato la zona attorno alla sede della Banca Raiffeisen di Losone. A far scattare l'allarme, attorno alle 8.30, è stata una valigetta sospetta all'esterno dell'istituto di credito di via Locarno. Stando a quanto scrive la RegioneTicino un individuo col volto coperto da una maschera avrebbe preso a calci la valigia per poi abbandonarla lì. L'uomo si è poi allontanato in fretta.

La polizia cantonale conferma di avere isolato la zona per ragioni di sicurezza. Sono stati allarmati gli artificieri per le verifiche del caso.

Via San Materno e via Locarno risultano pertanto chiuse al traffico in entrambe le direzioni.

Lettore Tio/20minuti