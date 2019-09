Via Odescalchi, cala il sipario sul delitto

CHIASSO - Il Tribunale federale scrive la parola fine sulla vicenda del delitto di via Odescalchi. Come anticipato dalla RSI, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro la sentenza in appello, emessa nel novembre del 2017, confermando le condanne.

Il 30enne svizzero di origine kosovara che sparò, uccidendo un 35enne portoghese, dovrà scontare 15 anni e mezzo di carcere per omicidio intenzionale con dolo diretto. Dieci anni invece per lo svizzero-ucraino colpevole di omicidio intenzionale con dolo eventuale e 9 anni e 3 mesi, per lo stesso reato, per il cittadino italo-brasiliano.