Schianto nel San Gottardo: coinvolti un'auto, un camper e un furgone

AIROLO / GÖSCHENEN - È di 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dello schianto verificatosi poco dopo le 13:45, all'interno della galleria autostradale del San Gottardo. Sul posto, riferisce la polizia urana, sono intervenute diverse ambulanze e l'elicottero della Rega per il trasferimento in ospedale delle persone coinvolte.

Dalle prime indagini emerge anche la dinamica di quanto accaduto. L'autista di un'auto con targhe olandesi - riferisce un comunicato della polizia - stava viaggiando verso nord quando, arrivato a circa 1,5 chilometri dal portale di Göschenen, è finito sulla corsia opposta scontrandosi contro un camper sempre con targhe olandesi.

Nello scontro è rimasto coinvolto anche un furgone con targhe zurighesi che procedeva verso sud.

L'ammontare dei danni non è ancora noto. I lavori di sgombero e riparazione delle strutture danneggiate sono in corso. La galleria dovrebbe essere riaperta alla circolazione alle 18.00. Ai viaggiatori viene consigliato di transitare per il traforo del San Bernardino, sull'A13.

polizia uri