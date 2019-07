Punta il taglierino contro la commessa, rapina al distributore di benzina

NOVAZZANO - Oggi poco dopo le 9.30, in Via Marcetto a Novazzano, in un distributore di benzina con annesso negozio è avvenuta una rapina. Un individuo, armato di taglierino, è entrato nel negozio e ha minacciato la commessa, facendosi consegnare del denaro e dandosi quindi alla fuga in bicicletta in direzione della vicina Italia.

Non si registrano feriti. Le ricerche del rapinatore, sinora senza esito, sono scattate immediatamente.

I connotati dell'autore sono i seguenti: uomo, 170/180 cm di altezza, corporatura normale, capelli castani lunghi fino al collo. Il rapinatore indossava un giubbino di pelle scura e dei pantaloncini.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore di benzina sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

Rescue Media