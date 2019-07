L'annuncio shock: «Regalo gattino... Altrimento lo ammazzo»

LUGANO - Arriva da tale Chris di Cevio l'annuncio shock, subito rimosso, apparso questa mattina sul portale Tutti.ch. «Regalo al primo che viene a prenderlo. Ha già rotto troppo le balle, miagola e distrugge tutto. Altrimenti lo ammazzo», recita lapidario.

L'inserzione, seppure abbia avuto vita breve, è stata notata dall'Associazione Angels4Animals che ha prontamente segnalato sui social quello che, si spera, sia stato solo uno sfogo, un'esagerazione: «Chiediamo alla "persona" che ha pubblicato l'annuncio e poi ha tolto quasi subito il numero di telefono di contattarci... del gatto ci facciamo carico noi!».

«Solo uno scherzo» - A pochi minuti dalla pubblicazione dell'articolo veniamo contattati dall'associazione AnimaLife Ticino, che rassicura riguardo le sorti del piccolo gattino: «Chiarito tutto. Abbiamo chiamato la mamma di questo ragazzo. Lui le ha fatto uno "scherzo" e lei non ne sapeva niente. Si è scusata in mille modi, imbarazzata. Ci siamo fatti dare il nome del loro veterinario e ci informeremo in ogni caso. La denuncia che abbiamo preparato per il Ministero Pubblico non sarà inoltrata».