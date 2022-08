Un mercoledì sera con Laurie Anderson, di persona e sul maxischermo

Il programma della giornata di mercoledì 10 di Locarno Film Festival prende il via, come di consueto, alle ore 9 e si conclude con la proiezione delle 22 di "Take Me to Town" di Douglas Sirk. Sempre nell'ambito della Retrospettiva, oggi è in programma la prima mondiale di "Douglas Sirk - Hope as in Despair", film documentario d’esordio di Roman Hüben, prodotto dalla Pic-Film SA di Manno. La proiezione è prevista alle 14 al GranRex, alla presenza del regista.