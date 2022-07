Una zona trenta nel cuore di Locarno

Il credito di fr. 960'000 franchi era infatti stato votato dal Consiglio Comunale nel marzo 2021 e comprendeva tutta una serie di misure – sia costruttive che di segnaletica – volte alla messa in atto della nuova regolamentazione stradale. «L’introduzione della zona 30 - ricorda Nicola Pini, Capodicastero Sviluppo economico e territoriale - permette di migliorare non solo la sicurezza nel quartiere – eliminando i punti di criticità, mettendo in sicurezza i percorsi pedonali, specie casa-scuola, e moderando dove necessario la velocità dei veicoli, visto che sono state registrate punte di oltre 80 km/h – ma anche la vivibilità dello stesso, rafforzandone l’attrattiva per l’insediamento di attività e famiglie. Si tratta - continua il Municipale PLR - di un investimento importante a favore di cittadini e territorio, specie in un quartiere molto denso e popoloso, con molte scuole di ogni livello, diversi punti di attrazione e molto frequentato per passeggiate».