Di notte il caldo non ci fa dormire, e di giorno siamo rimbambiti

Altri suggerimenti?

«L'ambiente in cui dormiamo va raffreddato in anticipo. Tenendo le tapparelle abbassate durante le ore di insolazione. Arieggiando con un ventilatore o un rinfrescatore nelle ore prima di coricarsi. Occorre inoltre creare una condizione di buio completo. Evitiamo i vestiti, tranne gli abiti di cotone molto leggeri, che possiamo anche rinfrescare in frigorifero prima di indossare».



Docce fredde?

«Può essere di aiuto fare una doccia tiepida prima di coricarsi oppure bagnarsi con acqua fredda la nuca, i polsi e le caviglie».



C'è chi si sposta per cercare refrigerio...

«Spostarsi a dormire nella zona più fresca della casa può essere una soluzione. Così come evitare di dormire vicini a un partner o con animali domestici. Bisogna pensare che il nostro corpo nel corso della notte si raffredda, raggiungendo il picco minimo verso le tre. Se non lo raggiungiamo, difficilmente ci si addormenta».



Si dice che le ore più protette per dormire in condizioni del genere siano quelle tra la una e le quattro.

«È così. E conta molto anche la postura. Più si sta fermi mentre si dorme e meno ci si scalda».



Qualche altro consiglio?

«Strumenti elettronici e fonti luminose scaldano e vanno banditi nell'ora prima di chiudere gli occhi. Anche perché riducono la produzione di melatonina, che facilita la discesa della temperatura corporea».



Le cose miglioreranno. Intanto però tanta gente è rimbambita dal poco sonno.

«È comprensibile. Non siamo però nel campo della patologia. Al momento il caldo notturno si traduce in poco riposo e in scarsa lucidità durante il giorno. Si può tuttavia recuperare in fretta».