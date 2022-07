Sabato nei negozi: la chiusura resta alle 18.30

Secondo i ricorrenti, avere un'unica eccezione a livello ticinese comporta «uno svantaggio concorrenziale» per negozi «nel medesimo ramo economico» e che offrono «il medesimo tipo di prodotto». Il Tribunale federale ha però dato ragione al Gran Consiglio, per il quale i negozi in questione non sono dei concorrenti del FoxTown, essendo quest'ultimo un outlet.