Gas prodotto in Svizzera? AET: «Un successo tutto da dimostrare»

Sugli investimenti futuri c’è chi, come Greta Gysin, ha le idee chiare: «Si dovrebbe investire in centrali di teleriscaldamento, come quella di Gruyère Energie, che producono calore per un migliaio di edifici della regione a un prezzo di 12-14 centesimi al kwh». La Consigliera nazionale dei Verdi affossa infine anche la tesi espressa da Annalisa Manera, ingegnere nucleare dell’ETH, che invitava a puntare sulle centrali nucleari e non solo sulle energie rinnovabili. «Oltre a essere rischiosa e costosa - contrattacca Gysin - non riduce la dipendenza dall’estero ed è da 50 anni che si cerca un sito sicuro dove depositare le scorie radioattive. Inoltre il popolo si è già espresso tramite una votazione».