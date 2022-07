Lo scienziato lancia l'allarme: «Dobbiamo costruire centrali nucleari»

Per l'ingegnere non va presa in considerazione solo la riduzione di CO2, ma anche la natura. «Il progetto Gondosolar genera quasi 25 milioni di kilowattora di elettricità all'anno. Quindi, se volessimo sostituire la centrale nucleare di Leibstadt, ad esempio, avremmo bisogno di 450 centrali di questo tipo. Peccato che uno di questi sistemi occupi una dimensione di 100.000 metri quadrati. E in Svizzera non abbiamo tutto questo spazio».