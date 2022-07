South Side Rumble: gli organizzatori vogliono spiegazioni dal Municipio

«Melide fa parte di Lugano Region e l’organizzazione turistica, malgrado gli apprezzamenti manifestati a più riprese, ha contribuito in modo assai limitato al South Side Rumble, 3’000. - franchi spalmati su sei edizioni. Purtroppo si è persa una bella occasione di trovare una collaborazione con un’iniziativa che funziona decretandone di fatto la fine proprio nel momento in cui la Città vuole promuovere nuovi percorsi formativi per operatori privati che propongono iniziative in ambito culturale e sociale» concludono i firmatari dell'interpellanza.