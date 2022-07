JazzAscona, conclusa (con piena soddisfazione) l'edizione 2022

A giochi fatti, piena soddisfazione viene espressa dal presidente Guido Casparis. «Sono state dieci intense giornate di musica, cultura e festa. Questa edizione “Sister Cities” sarà ricordata in primo luogo per il gemellaggio ufficiale fra Ascona e New Orleans e per la visita di quattro giorni della sindaca LaToya Cantrell. Non succedeva dalla fine degli anni ’80 che un primo cittadino di New Orleans venisse a trovarci ed è un fatto molto importante perché da questi contatti, che rafforzano i legami storici e la vocazione di un festival saldamente ancorato a New Orleans, è lecito aspettarsi nei prossimi anni sviluppi importanti se non decisivi. JazzAscona è una vetrina sulla musica e la cultura di New Orleans in Europa: il fatto che la rassegna abbia impressionato così positivamente la sindaca e le istituzioni culturali di New Orleans lascia ben sperare per il futuro».