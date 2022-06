Ascona e New Orleans sono ufficialmente sorelle

ASCONA - Il weekend di JazzAscona sta regalando al pubblico grandi emozioni. La serata di sabato in particolare, favorita dal bel tempo, si è tenuta sotto il segno delle celebrazioni per il patto di gemellaggio firmato nel tardo pomeriggio nel Municipio del Borgo dai sindaci di Ascona e New Orleans.

Celebrazioni che sono culminate la sera sul palco principale con i discorsi, i saluti e i ringraziamenti delle autorità di Ascona e della sindaca LaToya Cantrell («Grazie Ascona, questo è un momento importante sulla via della collaborazione fra le nostre due città» ha dichiarato la prima cittadina della Big Easy d'America), seguiti poi dall’atteso concerto della New Orleans Jazz Orchestra, che ha tributato un omaggio ad Aretha Franklin, con tre cantanti (Erica Falls, Gabrielle Cavassa e Nayo Jones) in grande spolvero che hanno entusiasmato la folla.

«Sono molto riconoscente per questo premio, che mi incoraggia a proseguire e che tengo a dedicare a mia volta a tutti i colleghi che mi hanno sostenuto negli anni»: sono state queste le parole del trombettista ticinese Nolan Quinn nel ricevere, sabato sera ad Ascona, davanti a un folto pubblico assiepato davanti al palco della chiesa, lo Swiss Jazz Award 2022.

JazzAscona - Gioele Pozzi