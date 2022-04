Walking Lugano, tutto pronto per il ritorno alla normalità

LUGANO - Tutto è pronto per l'edizione 2022 di Raiffeisen Walking Lugano, in programma domenica 15 maggio 2022. Dopo un'edizione in formato ridotto proposta lo scorso settembre, gli organizzatori sono pronti per proporre un'edizione al completo.

Si torna con tutti i percorsi - L'edizione 2022 proporrà infatti l'intera scelta di percorsi non competitivi per gli amanti della camminata di diverse distanze e difficoltà: Relax (6.8 km) pianeggiante e accessibile a tutti (anche con carrozzine e passeggini); Melide (7.2 km) tracciato in riva al lago che parte da Melide e arriva fino a Lugano; Panorama (10.7 km) media distanza e uno splendido panorama su Lugano; Agno (13.4 km) percorso di media distanza che parte da Agno e arriva a Lugano; Challenge (18.7 km) la sfida per i camminatori più allenati che comporta la salita fino al Monte Brè.

Il tracciato aperto ai corridori "Brè City Trail" - È la sfida per gli amanti della corsa e della camminata veloce: un percorso di 18.7 km e 700 m di salita che parte dal centro città, raggiunge il monte Brè e rientra a Lugano. È l'unico tracciato dove è possibile correre e vi sarà una classifica finale con premio ai più veloci (marengo d'oro offerto da Banca Raiffeisen alla prima donna e al primo uomo assoluti e premi per i primi 3 classificati di ogni categoria).

L'impegno sociale dell'evento - Walking Lugano è un evento di promozione del movimento, della salute e del territorio. È un evento aperto e accessibile a tutti, e grazie alla vasta e diversificata proposta di tracciati ogni partecipante può trovare il percorso ideale alle proprie esigenze. Nella quota d'iscrizione è anche inclusa una carta giornaliera Arcobaleno (2a classe, tutte le zone, valida il giorno dell'evento) per potersi recare comodamente coi mezzi pubblici all'evento. Walking Lugano, oltre che a collaborare unicamente con aziende locali si impegna a sostenere finanziariamente le associazioni sportive e ricreative locali che in occasione dell'evento mettono a disposizione collaboratori volontari. Infatti, i proventi dell'evento vanno a favore di questi movimenti regionali.

Quest'anno gli organizzatori hanno voluto inoltre essere vicino ai rifugiati provenienti dall'Ucraina, mettendo a disposizione 50 iscrizioni gratuite per permettere ad alcuni di loro di trascorrere una giornata spensierata in questo momento delicato della loro vita.

Le novità dell'edizione 2022 - Tra le principali novità vi è la tariffa ridotta che è stata estesa, grazie al sostegno dello sponsor principale Raiffeisen, fino ai 16 anni (quindi anno 2006 e più giovani) e la proposta di due punti di rifornimento Ail Water Point (Castagnola e Lugano Centro) dove saranno presenti i collaboratori Ail per sensibilizzare l'utilizzo dell'acqua potabile: buona, conveniente ed ecologica.

Il programma della giornata - Il programma della giornata prevede l'inizio della manifestazione alle ore 9.00 con l'apertura del villaggio in Piazza Manzoni e delle iscrizioni sul posto. Dalle ore 10.00 sono previste le prime partenze precedute sempre da un simpatico riscaldamento muscolare con musica. Alle 11.15 sono previsti i primi arrivi del percorso competitivo "Brè City Trail". Dalle 12.00 in avanti vi sarà il pranzo in Piazza Rezzonico e alle 13.00 la premiazione del Brè City Trail. La festa continua nel pomeriggio con animazioni e intrattenimenti nel villaggio.

Walking Lugano intende essere un evento di promozione del movimento, della regione, nonché un momento d'incontro tra tantissime persone di ogni età che possano godere in una giornata all'aria aperta all'insegna del movimento.

Iscrizioni entro il 28 aprile per assicurarsi l'invio del pettorale a casa Gli organizzatori informano che solo iscrivendosi online entro i termini (ore 12.00 del 28 aprile tramite www.walkinglugano.ch o www.biglietteria.ch) è possibile beneficiare di numerosi vantaggi, in particolare: si riceve direttamente a casa il pettorale con stampato il proprio nome e con all'interno la carta giornaliera Arcobaleno e si evita il pagamento della tassa supplementare applicata dal 29 aprile. Dopo questi termini sarà ancora possibile iscriversi online fino al 12 maggio oppure sul posto (sabato 14 e domenica 15 maggio) pagando un supplemento.

Walking Lugano