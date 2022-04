Grott Mobil: un centinaio i pasti serviti

PORZA - Gli amici del Grott Mobil hanno nuovamente proposto il pranzo gratuito di Pasqua al Centro Bethlehem, gestito dalla Fondazione Francesco, diretta da Fra Martino Dotta.

La sala - ubicata a Porza (casetta gialla vis-à-vis la Cornèr Arena) - ha riunito una cinquantina di persone. Ottima adesione pure per la modalità take away, per un totale complessivo di un centinaio di pasti serviti.

A tutte le persone giunte è poi stato donato un sacchetto con generi alimentari e soprattutto una dolce colomba “volata” direttamente da Scareglia, in Val Colla.

Grott Mobil