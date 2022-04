Mendrisio riscopre le sue processioni storiche

MENDRISIO - L'attesa era grande dopo la pausa forzata, imposta dalla pandemia. Dopo tre anni, questa sera è andato finalmente in scena il primo appuntamento con le processioni storiche di Mendrisio.

In questo Giovedì santo - come anticipato pochi giorni fa a tio.ch/20minuti anche da Gabriele Ponti, presidente della Fondazione che coordina l'evento - sono stati oltre 250 i figuranti che hanno preso parte a quella che è la serata «più teatrale» e «movimentata» delle processioni. E, in attesa di conoscere quali saranno le cifre ufficiali, sappiamo che gli organizzatori hanno stimato un'affluenza fino a 15mila persone per entrambe le serate.

Quella che si svolge quest'anno è l'edizione numero 224 dalla riorganizzazione delle processioni, che risale al 1798. Ed è un'edizione speciale perché è la prima in cui l'evento può fregiarsi del label dell'Unesco, ottenuto nel 2019, poche settimane prima che il Covid-19 facesse la sua comparsa.

Ti-Press (Alessandro Crinari)