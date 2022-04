Pieno di turisti per Pasqua

LUGANO - Bel tempo, niente restrizioni, tanta voglia di vacanza. Gli ingredienti per una buona Pasqua 2022 ci sono tutti, e infatti gli hotel ticinesi si preparano a un pienone. L'Osservatorio sul turismo dell'Usi (O-tur) ha registrato buone sensazioni nel settore alberghiero. Il 52 per cento degli operatori si attende un'occupazione tra l'80 e il 100 per cento.

L'indagine ha coinvolto oltre 70 strutture concentrate per lo più nella zona del Lago Maggiore e Valli (47 per cento), nel Luganese (26 per cento) e nel Bellinzonese e Valli (19 per cento). Secondo gli intervistati, gli incassi saranno "in linea" con la Pasqua scorsa per il 46 per cento degli esercizi, mentre per il 15 per saranno superiori o molto superiori. Il 33 per cento delle strutture prevede invece guadagni di poco inferiori. Per quanto riguarda le prenotazioni, il 57 per cento degli operatori intervistati l'ha definito finora buono o eccellente.