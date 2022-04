«Scarso senso civico», il Comune chiede aiuto ai bambini

MAROGGIA - Il Municipio di Maroggia constata di continuo l’uso non corretto dei contenitori per la separazione dei rifiuti ubicati sul territorio comunale. Giornalmente la squadra esterna deve infatti intervenire per riordinare gli stessi, nonché suddividere il materiale non correttamente smaltito o addirittura raccogliere quello abbandonato all’esterno dei cassonetti.

Negli scorsi mesi e anni «la grave situazione di degrado» e «lo scarso senso civico» erano già stati più volte segnalati alla cittadinanza, segnala oggi l'esecutivo maroggino. Il quale, preso atto che la situazione non è migliorata, ha deciso di chiedere la collaborazione degli allievi della scuola dell’infanzia. Insieme alla maestra Alice Maghetti, i bambini hanno deciso di sensibilizzare gli adulti nell’uso corretto dei contenitori per la separazione dei rifiuti.

Il progetto elaborato dalla scuola dell’infanzia è visibile in Piazza al Lavatoio.