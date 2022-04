A Pasqua resuscita anche un dipinto

MERIDE - Un importante dipinto appartenente alla Parrocchia di Meride è stato di recente restaurato dall'atelier A&S conservazione beni culturali di Maroggia. Si tratta del quadro a olio di grandi dimensioni (166x114 centimetri) di fattura settecentesca intitolato "Salita al Calvario" del pittore Angelo Marchetti.

Il dipinto, donato alla Parrocchia nel 1883, ha subito un restauro di tipo conservativo che ha visto la sigillatura di alcune lacune della tela, la sistemazione del taglio e il puntuale consolidamento della pellicola pittorica in corrispondenza delle lacune e la rimozione dello sporco superficiale. Non meno importante è stata la rimozione della scura vernice sporca e alterata. «Il ritocco integrativo - spiega la Parrocchia - è stato realizzato con colori a vernice per restauro. La cornice pesantemente ridipinta in passato, è stata liberata dallo strato sovrapposto e riportata alla fase originale; ricostruite le parti mancanti, rifatte le dorature con oro in foglia libera».



L'intervento, costato oltre diecimila franchi, ha permesso di dare nuova vita al dipinto che sarà esposto presso il Museo d’arte sacra di Meride in piazza mastri a partire dalla domenica delle Palme (10 aprile) sino a lunedì dell’Angelo (18).